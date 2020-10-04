Молодёжная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20

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Волейболисты молодёжной сборной России стали победителями чемпионата Европы U20, который проходил в Чехии.
Молодёжная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу U20
  • РИА Новости

В финале коллектив Михаила Николаева нанёс поражение сборной Италии со счётом 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25). Самым результативным в составе российской команды стал Омар Курбанов, набравший 19 очков. 12 баллов принёс команде Станислав Динейкин.

Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, обыгравшая в матче за третье место команду Белоруссии — 3:0. Российская сборная в девятый раз в истории выиграла молодёжный чемпионат Европы, что является лучшим показателем среди всех национальных команд.

Ранее казанский «Зенит» выиграл Суперкубок России по волейболу.

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