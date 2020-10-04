Жиров: рад, что достиг цели и попал в сборную России
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«Рад со всеми познакомиться, так что отличное настроение, рабочее. Рад быть здесь. Саша Соболев меня первый поздравил. Мы с ним оба с Барнаула. А так — многих ребят знаю. Конечно, цель попасть в сборную России была. Я рад, что её достиг. Сейчас дальше надо работать», — сказал Жиров в интервью пресс-службе сборной России.
29-летний защитник был вызван в расположение национальной команды страны для подготовки к матчам Лиги наций с командами Турции и Венгрии.
Ранее сообщалось, что Комличенко заменит травмированного Смолова в составе сборной России.