Жиров: рад, что достиг цели и попал в сборную России

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Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о первых впечатлениях от попадания в состав сборной России по футболу.
Жиров: рад, что достиг цели и попал в сборную России
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

«Рад со всеми познакомиться, так что отличное настроение, рабочее. Рад быть здесь. Саша Соболев меня первый поздравил. Мы с ним оба с Барнаула. А так — многих ребят знаю. Конечно, цель попасть в сборную России была. Я рад, что её достиг. Сейчас дальше надо работать», — сказал Жиров в интервью пресс-службе сборной России.

29-летний защитник был вызван в расположение национальной команды страны для подготовки к матчам Лиги наций с командами Турции и Венгрии. 

Ранее сообщалось, что Комличенко заменит травмированного Смолова в составе сборной России.

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