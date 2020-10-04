Источник: Комличенко заменит травмированного Смолова в составе сборной России

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Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко вызван в сборную России вместо нападающего столичного «Локомотива» Фёдора Смолова.
Источник: Комличенко заменит травмированного Смолова в составе сборной России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, нападающий «Динамо» уже вызван в расположение национальной команды.

Смолов получил травму на тренировке перед матчем десятого тура чемпионата России с «Химками» (2:1).

Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии состоятся на стадионе «ВТБ Арена». Игра с турецкой национальной командой состоится 11 октября, а с венгерской сборной — 14 октября. Товарищеский поединок с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена». 

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вызове Жирова, базовых клубах и слухах вокруг Акинфеева.

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