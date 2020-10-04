Покер Левандовски помог «Баварии» обыграть «Герту»

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над берлинской «Гертой».

Встреча, проходившая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Баварии» четыре мяча забил Роберт Левандовски. У гостей голами ответили Джон Кордоба, Матеус Кунья и Джессик Нганкам.

Стоит отметить, что к 59-й минуте счёт был 2:0 в пользу «Баварии».

Мюнхенцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея шесть очков. «Герта» находится на шестой строчке с тремя очками в активе.

Ранее «Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги.