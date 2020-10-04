«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в Серии А

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В матче третьего тура итальянской Серии А римский «Лацио» и миланский «Интер» сыграли вничью.
«Лацио» и «Интер» сыграли вничью в Серии А
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 1:1.

У хозяев отличился Сергей Милинкович-Савич, у гостей мяч забил Лаутаро Мартинес.

Во втором тайме арбитр встречи удалил с поля форварда «Лацио» Чиро Иммобиле и полузащитника «Интера» Стефано Сенси.

Миланцы опустились на третье место в турнирной таблице, впервые в сезоне потеряв очки. «Лацио» располагается на девятой строчке, имея в активе четыре очка после трёх туров.

Ранее «Аталанта» разгромила «Кальяри» и поднялась на первое место в Серии А.

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