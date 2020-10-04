«Аталанта» разгромила «Кальяри» и поднялась на первое место в Серии А

Короткая ссылка
«Аталанта» одержала разгромную победу над «Кальяри» в матче третьего тура итальянской Серии А.
«Аталанта» разгромила «Кальяри» и поднялась на первое место в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Луиса Мурьеля, Алехандро Гомеса, Марио Пашалича, Дувана Сапаты и Сэма Ламмерса.

Российский хавбек Алексей Миранчук участия в матче не принимал из-за травмы, полученной до старта нового сезона в составе московского «Локомотива».

«Кальяри» ответил голами Диего Година и Жоау Педро.

«Аталанта» набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с одним очком — на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить