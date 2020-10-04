«Аталанта» разгромила «Кальяри» и поднялась на первое место в Серии А

«Аталанта» одержала разгромную победу над «Кальяри» в матче третьего тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Луиса Мурьеля, Алехандро Гомеса, Марио Пашалича, Дувана Сапаты и Сэма Ламмерса.

Российский хавбек Алексей Миранчук участия в матче не принимал из-за травмы, полученной до старта нового сезона в составе московского «Локомотива».

«Кальяри» ответил голами Диего Година и Жоау Педро.

«Аталанта» набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с одним очком — на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи».