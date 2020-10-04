Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи»

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Пресс-служба итальянской Серии А выступила с заявлением относительно предстоящего матча третьего тура между туринским «Ювентусом» и неаполитанским «Наполи».
Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи»
  • Reuters

«Серия А подтверждает, что матч «Ювентус» — «Наполи» в рамках третьего тура по-прежнему планируется начать 4 октября в 20:45 по местному времени», — цитирует официальное заявление лиги Football Italia.

Матч оказался под угрозой срыва, после того как стало известно, что «Наполи» не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заболевания коронавирусом в команде.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» выявлено два случая заболевания коронавирусом.

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