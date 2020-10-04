Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи»
- Reuters
«Серия А подтверждает, что матч «Ювентус» — «Наполи» в рамках третьего тура по-прежнему планируется начать 4 октября в 20:45 по местному времени», — цитирует официальное заявление лиги Football Italia.
Матч оказался под угрозой срыва, после того как стало известно, что «Наполи» не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заболевания коронавирусом в команде.
Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» выявлено два случая заболевания коронавирусом.