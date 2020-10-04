Китата выиграл Лондонский марафон, Кипчоге финишировал восьмым

Представитель Эфиопии Шура Китата стал победителем юбилейного, 40-го Лондонского марафона.

Дистанция была проложена по кольцевому маршруту в парке Сент-Джеймс. Соревнования прошли без зрителей. Китата преодолел дистанцию 42,195 км за 2:05:41. Вторым с отставанием в одну секунду к финишу пришёл кениец Винсент Кипчумба, третьим стал Сисай Лемма из Эфиопии.

Олимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда на данной дистанции кениец Элиуд Кипчоге пришел к финишу восьмым с отставанием в одну минуту и восемь секунд. Кипчоге не смог победить в забеге впервые с 2013 года, когда стал вторым на Берлинском марафоне.

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