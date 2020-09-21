Борзаковский сказал, что все российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде

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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что все российские спортсмены будут готовиться к Олимпийским игра и будут ждать информации от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу своего статуса.
Борзаковский сказал, что все российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде
  • РИА Новости

«Сейчас все спортсмены немного отдохнут перед зимними стартами. Все они будут целенаправленно готовиться к Олимпиаде», — цитирует Борзаковского сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Он отметил, что российские легкоатлеты уже зимой будут готовиться к Играм.

«Со стороны World Athletics будем ждать информации о том, каким образом мы будем выступать на Играх, — будет ли это допуск по критериям отбора, на общих основаниях, либо это будет допуск в нейтральном статусе», — добавил Борзаковский.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально ОИ должны были состояться в 2020 году, но они были перенесены из-за коронавируса.

Ранее Сергей Шубенков после победы на командном чемпионате России по лёгкой атлетике объявил, что завершил соревновательный сезон.

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