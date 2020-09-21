Борзаковский сказал, что все российские легкоатлеты будут готовиться к Олимпиаде
- РИА Новости
«Сейчас все спортсмены немного отдохнут перед зимними стартами. Все они будут целенаправленно готовиться к Олимпиаде», — цитирует Борзаковского сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Он отметил, что российские легкоатлеты уже зимой будут готовиться к Играм.
«Со стороны World Athletics будем ждать информации о том, каким образом мы будем выступать на Играх, — будет ли это допуск по критериям отбора, на общих основаниях, либо это будет допуск в нейтральном статусе», — добавил Борзаковский.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально ОИ должны были состояться в 2020 году, но они были перенесены из-за коронавируса.
Ранее Сергей Шубенков после победы на командном чемпионате России по лёгкой атлетике объявил, что завершил соревновательный сезон.