СКА по буллитам проиграл «Барысу» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В основное время матча за «Барыс» забили Антон Сагадеев и Даррен Диц.
СКА ответил шайбами Ивана Морозова и Евгения Тимкина.
Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Барыса» бросок выполнил Роман Старченко.
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» по буллитам проиграл нижегородскому «Торпедо» (3:2).
Ранее сообщалось, что дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ.