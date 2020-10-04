СКА по буллитам проиграл «Барысу» в матче КХЛ

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Петербургский СКА потерпел поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА по буллитам проиграл «Барысу» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Барыс» забили Антон Сагадеев и Даррен Диц.

СКА ответил шайбами Ивана Морозова и Евгения Тимкина.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Барыса» бросок выполнил Роман Старченко.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» по буллитам проиграл нижегородскому «Торпедо» (3:2).

Ранее сообщалось, что дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ.

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