СКА по буллитам проиграл «Барысу» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время матча за «Барыс» забили Антон Сагадеев и Даррен Диц.

СКА ответил шайбами Ивана Морозова и Евгения Тимкина.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победный для «Барыса» бросок выполнил Роман Старченко.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» по буллитам проиграл нижегородскому «Торпедо» (3:2).

Ранее сообщалось, что дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ.