Дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ

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Подольский «Витязь» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Витязю» принесли шайбы Джастина Дэнфорта, Линуса Хультстрёма, Павла Варфоломеева, Артёма Иванюженкова и Каспарса Даугвиньша, оформившего дубль.

«Динамо» ответило голом Лауриса Дарзиньша.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом (1:4).

Ранее сообщалось, что «Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.

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