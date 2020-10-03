Дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ

Подольский «Витязь» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Витязю» принесли шайбы Джастина Дэнфорта, Линуса Хультстрёма, Павла Варфоломеева, Артёма Иванюженкова и Каспарса Даугвиньша, оформившего дубль.

«Динамо» ответило голом Лауриса Дарзиньша.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом (1:4).

Ранее сообщалось, что «Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.