Дубль Даугавиньша помог «Витязю» крупно обыграть рижское «Динамо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Витязю» принесли шайбы Джастина Дэнфорта, Линуса Хультстрёма, Павла Варфоломеева, Артёма Иванюженкова и Каспарса Даугвиньша, оформившего дубль.
«Динамо» ответило голом Лауриса Дарзиньша.
В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом (1:4).
Ранее сообщалось, что «Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.