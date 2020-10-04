«Лестер» разгромно проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Лестер Сити» потерпел разгромное поражение от «Вест Хэм Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Вест Хэму» принесли голы Майкла Антонио, Пабло Форнальса и Джаррода Боуэна, отличившихся на 14, 34 и 83-й минутах соответственно.

В параллельном матче «Саутгемптон» взял верх над «Вест Бромвич Альбион» со счётом 2:0 благодаря голам Муссы Дженепо и Ориоля Ромеу.

«Лестер» с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» и «Саутгемптон», набравшие по шесть очков, занимают седьмое и десятое места соответственно. «Вест Бромвич» с одним очком — на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Уилсона помог «Ньюкаслу» обыграть «Бёрнли» в матче АПЛ.