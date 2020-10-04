СМИ: «Зенит» и «Сочи» могут обменяться игроками

Петербургский футбольный клуб «Зенит» и «Сочи» могут совершить обмен игроками.

Как сообщает «Чемпионат», футболист «Сочи» Кирилл Заика перейдёт в «Зенит», а в обратном направлении проследует защитник петербургского клуба Денис Терентьев.

27-летний Заика перешёл в «Сочи» из подмосковных «Химок» в 2018 году. В его активе один гол и семь голевых передач в 34 матчах.

28-летний Терентьев выступает за петербургский «Зенит» с 2017 года. На его счету 13 матчей за основной состав петербургской команды. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Уфе».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака» Зе Луиша.