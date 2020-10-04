Семёнов назвал смазанным впечатление от первого матча с Венгрией в Лиге наций

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Защитник грозненского клуба «Ахмат» и сборной России по футболу Андрей Семёнов высказал мнение о прошедшем выездном матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.
Семёнов назвал смазанным впечатление от первого матча с Венгрией в Лиге наций
  • РИА Новости

«Он делится на первый и второй таймы. Сначала мы доминировали, у нас получалось всё, что мы запланировали перед матчем. В последние 30 минут второго тайма то ли сил не хватило, то ли соперник поймал эйфорию и у него все получалось... Смазанное впечатление о той игре. Соперник крепкий, достойный. Надеюсь, дома сыграем лучше, чем в Венгрии», — рассказал Семёнов пресс-службе сборной России.

На выезде сборная России обыграла Венгрию со счётом 3:2. Домашняя игра российской команды с венграми состоится 14 октября в Москве.

Ранее Семёнов рассказал, что без болельщиков играть неприятно, особенно в матчах за сборную.

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