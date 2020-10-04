Семёнов: без болельщиков играть неприятно, тем более в матчах за сборную

Защитник грозненского клуба «Ахмат» и сборной России по футболу Андрей Семёнов поделился мнением о возвращении зрителей на трибуны на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это хорошее событие. Все друзья уже просят билеты. Все этому очень рады. До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для этого куража, который зачастую больше создают фанаты, чем сама команда. Это несёт на крыльях, можно сказать. Без болельщиков неприятно, тем более в играх за сборную», — рассказал Семёнов пресс-службе сборной России.

Он отметил, что после домашнего чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают российскую команду.

«У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперёд. Без них тяжело», — добавил защитник.

Три запланированных на октябрь матча сборной России пройдут в Москве. Трибуны будут заполнены на 30%.

Ранее Семёнов рассказал о травме, из-за которой пропустит матч с «Рубином».