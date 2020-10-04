Семёнов: без болельщиков играть неприятно, тем более в матчах за сборную

Короткая ссылка
Защитник грозненского клуба «Ахмат» и сборной России по футболу Андрей Семёнов поделился мнением о возвращении зрителей на трибуны на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Семёнов: без болельщиков играть неприятно, тем более в матчах за сборную
  • РИА Новости

«Это хорошее событие. Все друзья уже просят билеты. Все этому очень рады. До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для этого куража, который зачастую больше создают фанаты, чем сама команда. Это несёт на крыльях, можно сказать. Без болельщиков неприятно, тем более в играх за сборную», — рассказал Семёнов пресс-службе сборной России.

Он отметил, что после домашнего чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают российскую команду.

«У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперёд. Без них тяжело», — добавил защитник.

Три запланированных на октябрь матча сборной России пройдут в Москве. Трибуны будут заполнены на 30%.

Ранее Семёнов рассказал о травме, из-за которой пропустит матч с «Рубином».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить