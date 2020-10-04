Футболист «Ахмата» Семёнов рассказал о травме, из-за которой пропустит матч с «Рубином»

Защитник грозненского клуба «Ахмат» Андрей Семёнов рассказал о повреждении, из-за которого он пропустит матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» и которое вынудило его ранее запланированного прибыть в расположение сборной России.

РИА Новости

«К сожалению, я получил маленькое повреждение ещё в матче с Сербией. Одно наложилось на другое, пошло воспаление, поэтому пришлось приехать в сборную раньше намеченного срока. Ничего, подлечусь и буду готов», — рассказал Семёнов пресс-службе сборной России. Ближайший матч Ахмата» состоится на выезде 4 октября. Соперником грозненской команды станет казанский «Рубин». Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Смолов пропустит матч РПЛ с «Химками» из-за повреждения.