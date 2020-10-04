Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Ренн» арендовал защитников у «Ювентуса» и «Интера»

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Французский футбольный клуб «Ренн» арендовал у туринского «Ювентуса» защитника Даниэле Ругани, а у миланского «Интера» — защитника Далберта Энрике.
Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Ренн» арендовал защитников у «Ювентуса» и «Интера»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Ренна», арендное соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано до конца сезона.

Ругани играет за «Ювентус» с 2015 года. В его активе семь забитых мячей и одна голевая передача в 101 матче.

Французский клуб также арендовал на сезон у миланского «Интера» бразильского защитника Далберта Энрике.

«Ренн» является соперником российского «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют во Франции в матче первого тура 20 октября и в России в игре пятого тура — 2 декабря.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Кавани.

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