Соперник «Краснодара» в ЛЧ «Ренн» арендовал защитников у «Ювентуса» и «Интера»

Французский футбольный клуб «Ренн» арендовал у туринского «Ювентуса» защитника Даниэле Ругани, а у миланского «Интера» — защитника Далберта Энрике.

Как сообщает пресс-служба «Ренна», арендное соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано до конца сезона.

Ругани играет за «Ювентус» с 2015 года. В его активе семь забитых мячей и одна голевая передача в 101 матче.

Французский клуб также арендовал на сезон у миланского «Интера» бразильского защитника Далберта Энрике.

«Ренн» является соперником российского «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды сыграют во Франции в матче первого тура 20 октября и в России в игре пятого тура — 2 декабря.

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