Бубнова разочаровало качество футбола в исполнении «Зенита» и «Спартака»

Известный в прошлом игрок «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги матча команды с «Зенитом» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

По мнению, ничья стала закономерным исходом встречи, учитывая сценарий игры и количество голевых моментов у команд.

«По качеству футбола к командам есть немало вопросов — брака было слишком много для центральной игры в туре. Встреча лидеров сезона разве что по накалу и эмоциям соответствовала громкой афише. Безусловно, одним из ключевых эпизодов встречи были три подряд спасения Александра Максименко. Великолепная игра голкипера помогла «Спартаку» выстоять до перерыва, а не пойти по крайне неприятному для москвичей сценарию. Если бы «Зенит» забил ещё в первом тайме, когда имел силы развить преимущество, встреча сложилась бы иначе», — приводит слова Бубнова sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что Андрею Червиченко не понравился «Зенит» в матче со «Спартаком».