Петржела заявил, что успехи «Зенита» в России ничего не значат в Европе

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Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела заявил, что петербургская команда остаётся фаворитом в борьбе за чемпионство после ничьей со «Спартаком» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петржела заявил, что успехи «Зенита» в России ничего не значат в Европе
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Он также выразил уверенность, что «Зенит» завершит сезон на первом месте в таблице.

«Очень жду, как «Зенит» выступит в Лиге чемпионов. В Чехии мне постоянно указывают на то, что о «Зените» я всегда говорю хорошо, хотя в Лиге чемпионов команда ничего добиться не может. И это правда. Именно в Лиге чемпионов команда показывает свой уровень. «Зенит» по меркам России — очень сильная команда, но это ничего не значит в Европе. Там надо играть ещё лучше», — приводит слова Петржелы ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков ждёт от «Зенита» борьбы с «Лацио» за второе место в группе ЛЧ.

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