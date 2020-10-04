Кирьяков ждёт от «Зенита» борьбы с «Лацио» за второе место в группе ЛЧ

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Известный в прошлом российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов.
Кирьяков ждёт от «Зенита» борьбы с «Лацио» за второе место в группе ЛЧ
  • globallookpress.com

На его взгляд, подопечные Сергея Семака смогут поспорить за второе место в своей группе.

«Дортмундская «Боруссия» в этой группе, конечно же, фаворит. Представитель чемпионата Германии, вторая команда страны после «Баварии» — это говорит о многом. Понятно, что по всем параметрам она является фаворитом группы. Для «Зенита», обозначившего на этот турнир задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, это будет крайне сложный соперник. И я думаю, петербургскому клубу придётся бороться за второе место с «Лацио». Потому что понятно, что «Брюгге» классом немного пониже. Хотя и против бельгийской команды надо будет действовать предельно внимательно, чтобы не потерять очки», — цитируют Кирьякова «Известия».

Ранее сообщалось, что Андрею Червиченко не понравился «Зенит» в матче со «Спартаком».

 

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