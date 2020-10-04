Александр Мостовой заявил, что Андрей Мостовой должен оправдывать фамилию

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о действиях полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче десятого тура чемпионата России.

По мнению ветерана, футболист «немного тушевался» во встрече на «Открытие Арене».

«Были моменты, когда он мог спокойнее сыграть. Потерял несколько мячей, торопился, это было видно. Но он сыграл сильнее, чем Сердар Азмун, выполнил больший объём работы. Это бросилось в глаза. Наверное, Азмуну мешает травма. Мостовой в целом молодец. Он должен оправдывать фамилию, которую носит. Ему ещё долго и много до этой фамилии, но он уже молодец», — приводит слова Мостового «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец похвалил полузащитника «Спартака» Алекса Крала за игру с «Зенитом».