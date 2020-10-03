Боярский: «Спартак» — слишком мизерный соперник для «Зенита»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение о борьбе команды с московским «Спартаком» за лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Борьбы со «Спартаком» за чемпионство не будет. Это слишком мизерный соперник для «Зенита». Это исключено. Мы сейчас наберём очков, что «Спартак» уже не сможет догнать «Зенит» к следующей очной встрече», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в матче десятого тура РПЛ. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун назвал справедливым ничейный исход матча с «Зенитом».