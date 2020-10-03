Аршавин считает, что «Спартак» был ближе «Зенита» к тому, чтобы вырвать победу

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Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Аршавин считает, что «Спартак» был ближе «Зенита» к тому, чтобы вырвать победу
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«Зенит» уедет расстроенный, были все предпосылки, чтобы увеличить преимущество и уехать с победой. После 1:1 вообще запахло жареным. «Спартак» был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее Александр Ерохин заявил, что «Зениту» нужно было дожимать «Спартак».

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