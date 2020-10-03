Док Риверс возглавил клуб НБА «Филадельфия»

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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» объявил о назначении Дока Риверса новым главным тренером команды.
Док Риверс возглавил клуб НБА «Филадельфия»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения не приводятся.

Предыдущим клубом 58-летнего Риверса был «Лос-Анджелес Клипперс», который он возглавлял с 2013 года. Он был уволен после поражения от «Денвер Наггетс» в полуфинале Западной конференции.

Под его руководством «Клипперс» всего один раз не вышли в плей-офф, но не пробивались дальше стадии полуфинала конференции. В прошлом он также работал в таких клубах, как «Орландо Мэджик» и «Бостон Селтикс», с которым в 2008 году стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обыграл «Майами» во втором матче финальной серии плей-офф НБА.

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