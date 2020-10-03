Мурзагулов заявил, что «Уфа» не наиграла на победу в матче с «Ротором»

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ничью с волгоградским «Ротором» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мурзагулов заявил, что «Уфа» не наиграла на победу в матче с «Ротором»
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«Мог бы, конечно, сейчас сказать о том, что судья мог назначить пенальти в ворота «Ротора», мяч попал в руку футболиста волгоградской команды, но на победу мы сегодня не наиграли. Да, «Уфа» давила больше, но не так, как делала это всего два месяца назад. Теряюсь в догадках, куда эта система могла деться, несмотря на небольшие кадровые преобразования в клубе», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

Он отметил, что данный вопрос внимательно изучается в клубе.

«У меня есть определённые претензии к части наших работников клуба, имею в виду и тех, кто бегает, и тех, кто смотрит за теми, кто бегает. Соответственно, будем принимать решения. Вместе с руководителем республики сегодня на стадионе кое-какие направления обсудили, будем их прорабатывать, такое положение команды в турнирной таблице нас не устраивает», — добавил председатель совета директоров.

По итогам десяти туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в десятом туре РПЛ.

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