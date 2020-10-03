Чесноков считает, что у Рублёва хорошие шансы выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков отреагировал на выход российского теннисиста Андрея Рублёва в четвёртый круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«Как Рублёв играл против Куэрри и как он сейчас играет — две разные вещи. Он реально реанимировался. Андрей может далеко пойти с такой игрой. У него, мне кажется, хорошие шансы в полуфинал войти. Андрей здорово играет», — цитирует Чеснокова Sport24.

Рублёв обыграл Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:2, 6:3 в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что не удивлён победе Рублёва над Андерсоном.