Радимов высмеял падения футболиста «Спартака» Соболева

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов перед матчем десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» высмеял падения нападающего красно-белых Александра Соболева.

Радимов опубликовал в Twitter-аккаунте видеонарезку моментов, в которых форвард падал и просил судей зафиксировать нарушение правил.

«Знаменитые спартаковские «стеночки», — подписал ролик Радимов.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее Радимов отметил важность лидерства «Зенита» и «Спартака» в РПЛ перед очным матчем.