Радимов высмеял падения футболиста «Спартака» Соболева
- РИА Новости
Радимов опубликовал в Twitter-аккаунте видеонарезку моментов, в которых форвард падал и просил судей зафиксировать нарушение правил.
«Знаменитые спартаковские «стеночки», — подписал ролик Радимов.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.
Ранее Радимов отметил важность лидерства «Зенита» и «Спартака» в РПЛ перед очным матчем.
Знаменитые спартаковские стеночки#ямогувоттаквот— Владислав Радимов (@radimov02) October 3, 2020
#СпартакЗенит#битвадвухстолицpic.twitter.com/0TxVBGIWSI