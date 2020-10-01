Радимов отметил важность лидерства «Зенита» и «Спартака» в РПЛ перед очным матчем

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче команды со «Спартаком» в Москве в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радимов отметил важность лидерства «Зенита» и «Спартака» в РПЛ перед очным матчем
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Он отметил, что ему очень нравится конкуренция в чемпионате страны. При этом Радимов выразил сомнение в том, что такое положение вещей сохранится до конца чемпионата.

«Вообще, хочется, чтобы как можно больше команд до конца боролись. А побеждал бы в конце «Зенит», как в американских боевиках с хеппи-эндом. Очень интригующе, что обе команды подходят к субботней игре в лидерах. Мое отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать первенство. Чего тут греха таить, у красно-белых, как и у «Зенита», большая армия поклонников. Добавим к ним ещё ЦСКА. Когда эти команды наверху, то и противостояние идёт на всех уровнях. Включая болельщиков в соцсетях. Тогда и внимание ко всему турниру больше», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что наставник «Зенита» Сергей Семак раскрыл, в чём прибавил «Спартак» в последнее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить