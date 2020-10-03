Экс-ученица Тутберидзе рассказала об отношениях Медведевой и Загитовой
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«В плане общения между ними всё было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лёд, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».
После Олимпиады 2018 года, где Загитова завоевала золото, а Медведева — серебро, в СМИ стали появляться публикации о конфликте спортсменок.
Ранее сообщалось, что Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде».