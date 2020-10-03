Экс-ученица Тутберидзе рассказала об отношениях Медведевой и Загитовой

Фигуристка Дарья Паненкова, которая является бывшей ученицей тренера Этери Тутберидзе, рассказала об отношениях между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«В плане общения между ними всё было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лёд, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения», — цитирует Паненкову «Спорт-Экспресс».

После Олимпиады 2018 года, где Загитова завоевала золото, а Медведева — серебро, в СМИ стали появляться публикации о конфликте спортсменок.

Ранее сообщалось, что Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде».