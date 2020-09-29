СМИ: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила против того, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала соведущей телешоу «Ледниковый период».
СМИ: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»
  • Reuters

Как сообщает «Бизнес Online», Загитова поставила продюсерам шоу жёсткое условие — либо она, либо Медведева.

Отмечается, что в итоге было решено работать с Загитовой, поскольку у Медведевой более насыщенный график в связи с соревнованиями, тогда как у приостановившей карьеру олимпийской чемпионки больше времени на участие в съёмках.

Ранее сообщалось, что Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации.

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