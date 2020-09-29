СМИ: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»
- Reuters
Как сообщает «Бизнес Online», Загитова поставила продюсерам шоу жёсткое условие — либо она, либо Медведева.
Отмечается, что в итоге было решено работать с Загитовой, поскольку у Медведевой более насыщенный график в связи с соревнованиями, тогда как у приостановившей карьеру олимпийской чемпионки больше времени на участие в съёмках.
Ранее сообщалось, что Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации.