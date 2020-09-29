СМИ: Загитова выступила против участия Медведевой в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила против того, чтобы двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала соведущей телешоу «Ледниковый период».

Как сообщает «Бизнес Online», Загитова поставила продюсерам шоу жёсткое условие — либо она, либо Медведева.

Отмечается, что в итоге было решено работать с Загитовой, поскольку у Медведевой более насыщенный график в связи с соревнованиями, тогда как у приостановившей карьеру олимпийской чемпионки больше времени на участие в съёмках.

Ранее сообщалось, что Авербух и Загитова представили новый сезон «Ледникового периода» на презентации.