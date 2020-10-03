Ягудин: Загитова очаровывает всех в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал об опыте работы в паре с фигуристкой Алиной Загитовой в телешоу «Ледниковый период».

«Мы с Алиной сложились как пара соведущих, между нами появилась химия. Хотя и говорят, что первый блин комом, но наш блин не был комом. Это был хороший, поджаристый блин», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

По его словам, было сложно начинать новый сезон, так как у Загитовой не было опыта работы в подобных проектах, но каждая её съёмка становится всё лучше.

«Под Алиной как будто плавится лёд. Она просто выходит и очаровывает всех», — добавил Ягудин.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Загитова рассказала о работе в телевизионном проекте «Ледниковый период».