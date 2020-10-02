Загитова — о «Ледниковом периоде»: я, как любопытная Варвара, у всех всё спрашиваю

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о работе в телевизионном проекте «Ледниковый период».
Загитова — о «Ледниковом периоде»: я, как любопытная Варвара, у всех всё спрашиваю
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне сейчас всё интересно. Я, как любопытная Варвара, у всех всё спрашиваю. Мне кажется, что я даже уже всех подзадолбала чуть-чуть, надоела. Но это сейчас моя работа. Я просыпаюсь часов в восемь утра, делаю себе маски, какие-нибудь массажи для лица. Если есть время, то хожу бегать. В студию прихожу первой, поскольку мне делают макияж, а он достаточно долгий. Расспрашиваю всех конкурсантов о том, что нового у них за эту неделю произошло. Потом смотрю текст, читаю», — рассказала спортсменка в интервью Первому каналу.

18-летняя Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. В настоящее время она ведёт шоу «Ледниковый период» вместе с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным.

Ранее Загитова обратилась к своим болельщикам с просьбой не переживать за неё.

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