Матч чемпионата России по волейболу среди женщин отменён из-за COVID-19

Матч четвёртого тура чемпионата России по волейболу среди женщин между калининградским «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» не состоится из-за коронавируса.

© Алексей Куденко

РИА Новости

Как сообщается на сайте «Уралочки», вспышка COVID-19 произошла в калининградской команде. Игра должна была состояться 3 октября. Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой.