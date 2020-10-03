Матч чемпионата России по волейболу среди женщин отменён из-за COVID-19

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Матч четвёртого тура чемпионата России по волейболу среди женщин между калининградским «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» не состоится из-за коронавируса.
Матч чемпионата России по волейболу среди женщин отменён из-за COVID-19
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте «Уралочки», вспышка COVID-19 произошла в калининградской команде.

Игра должна была состояться 3 октября.

Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой.

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