Матч чемпионата России по волейболу среди женщин отменён из-за COVID-19
Матч четвёртого тура чемпионата России по волейболу среди женщин между калининградским «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» не состоится из-за коронавируса.
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
Как сообщается на сайте «Уралочки», вспышка COVID-19 произошла в калининградской команде.
Игра должна была состояться 3 октября.
Ранее экс-хоккеист Андрей Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой.
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