Экс-хоккеист Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой

Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой.

«Меня настораживает очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Ухудшения есть и в родной Челябинской области. Хочу всем вам сказать: «Наши главные помощники в борьбе с любыми вирусами — это чеснок и водка. Мы обязательно победим коронавирус. Но хоккей не останавливается, и это здорово», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги были вынуждены уйти на карантин в связи со вспышками COVID-19 в командах.

Ранее глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную работу во время пандемии.