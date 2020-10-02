Экс-хоккеист Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой

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Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой.
Экс-хоккеист Назаров предложил бороться с коронавирусом чесноком и водкой
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Меня настораживает очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Ухудшения есть и в родной Челябинской области. Хочу всем вам сказать: «Наши главные помощники в борьбе с любыми вирусами — это чеснок и водка. Мы обязательно победим коронавирус. Но хоккей не останавливается, и это здорово», — цитирует Назарова «Чемпионат».

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