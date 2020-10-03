Футболист «Марселя» Гонсалес: после стычки с Неймаром получил более 2 млн сообщений с угрозами

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес рассказал о последствиях конфликта с форвардом ПСЖ Неймаром, который обвинил его в расизме.

«Получил более 2 млн сообщений в WhatsApp. Никогда не видел ничего подобного. Там были самые различные угрозы, многие — на других языках. Там были фотографии наших машин. Мне писали, что придут ко мне домой и убьют меня. В одном из сообщений говорилось про магазин, в котором работают мои родители. Они писали, что убьют и их», — цитирует игрока sportbuzz.uol.com.br.

По его словам он был очень напуган и не спал. Он подчеркнул, что у Неймара огромное влияние, о котором тот даже не подозревает.

«Не думал о завершении карьеры, но размышлял о том, чтобы покинуть клуб. Сказал Виллаш-Боашу и руководству, что если они не верят мне, то я бы хотел уйти. Я был готов расторгнуть контракт без компенсации, но клуб поддержал меня», — добавил Гонсалес.

В концовке встречи, которая состоялась 13 сентября и завершилась победой «Марселя» со счётом 1:0, бразилец ударил испанца кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После матча форвард ПСЖ заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

Ранее сообщалось, что Неймар и Гонсалес избежали наказания за инцидент в матче ПСЖ — «Марсель».