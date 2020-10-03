Мейвезер назвал сумму, за которую готов драться с Макгрегором или Нурмагомедовым

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал сумму, за которую готов выйти на бой с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором.
Мейвезер назвал сумму, за которую готов драться с Макгрегором или Нурмагомедовым
  • Reuters

«Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. $150 млн за такой бой? Недостаточно. Нет. Моё здоровье важнее. Заплатите мне $300 млн, тогда будет смысл. Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором. Если мне заплатят за эти два боя $600 млн», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в десятом раунде в боксёрском поединке.

Ранее Мейвезер заявил, что Макгрегор не умеет драться.

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