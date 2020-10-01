Мейвезер: Макгрегор не умеет драться

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Флойд Мейвезер заявил, что готов провести реванш с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Мейвезер: Макгрегор не умеет драться
  • Reuters

«Бой с Макгрегором — лёгкие деньги. Лёгкие $300 млн, которые я сделал с ним в первом бою. Конечно, я бы согласился с ним подраться ещё раз и получить ещё $300 млн. Конор не умеет драться. Я даже не помню то, как он пробил по мне апперкот в бою. Я его не почувствовал. Это забавно. Но Макгрегор мне не нравится. Совсем не нравится», — заявил Мейвезер в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в десятом раунде в боксёрском поединке.

Ранее глава UFC заявил, что Макгрегор сам сорвал реванш с Нурмагомедовым.

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