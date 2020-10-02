ПСЖ разгромил «Анже» в матче Лиги 1

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В матче шестого тура Лиги 1 ПСЖ одержал крупную победу над «Анже».
ПСЖ разгромил «Анже» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе ПСЖ отметился Неймар, также по голу добавили Алессандро Флоренци, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе и Киллиан Мбаппе. Единственный мяч гостей на счету Исмаэля Траоре.

ПСЖ благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Неймар и Гонсалес избежали наказания за инцидент в матче ПСЖ — «Марсель».

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