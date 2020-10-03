СМИ: Пике помог правительству Испании закупить масок на сумму €32 млн

Защитник «Барселоны» Жерар Пике помог испанским властям закупить маски из Китая для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает Cadena Ser. По информации источника, на футболиста вышли с просьбой помочь в закупке большого количества масок для жителей Мадрида. Средства защиты бесплатно были переданы в аптеки. Было заказано 14 млн масок на сумму €32 млн. Закупка была проведена с помощью компании Kosmos, которая принадлежит Жерару Пике. Сообщается, что Пике попросил партнёров, хорошо знающих азиатский рынок, закупить необходимое количество товара и перевезти его в Испанию чартерными рейсами. Отмечается, что игрок не получил за этой никакой компенсации.

«Барселона» после двух туров чемпионата Испании занимает пятое место в турнирной таблице, имея шесть очков.

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