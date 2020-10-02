СМИ: Месси выступил против трансфера Депая в «Барселону»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси выступил против перехода полузащитника Мемфиса Депая из французского «Лиона».

Как сообщает beIN Sports, аргентинец хочет, чтобы «Барселона» не продавала Усмана Дембеле в «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что, если каталонцев покинет Дембеле, «Барселона» будет работать над трансфером Депая.

Отмечается, что Депай — основная трансферная цель главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, а контракт с голландским хавбеком был согласован ещё несколько недель назад.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года. За это время он провёл 143 матча, забил 58 мячей и сделал 43 результативные передачи.

Ранее «Барселона» в меньшинстве обыграла «Сельту» в матче Примеры.