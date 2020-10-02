«Барселона» в меньшинстве обыграла «Сельту» в матче Примеры

В матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» одержала выездную победу над «Сельтой».

Встреча, проходившая на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Забитые мячи на счету Ансу Фати, Серхи Роберто, а также игрока «Сельты» Лукаса Оласы, поразившего собственные ворота.

С 42-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле.

«Сельта» потерпела первое поражение в новом сезоне и имеет пять очков после четырёх туров. «Барселона» выиграла оба стартовых матча Примеры.

Ранее «Барселона» объявила о переходе Деста из «Аякса».