«Барселона» в меньшинстве обыграла «Сельту» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Забитые мячи на счету Ансу Фати, Серхи Роберто, а также игрока «Сельты» Лукаса Оласы, поразившего собственные ворота.
С 42-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле.
«Сельта» потерпела первое поражение в новом сезоне и имеет пять очков после четырёх туров. «Барселона» выиграла оба стартовых матча Примеры.
Ранее «Барселона» объявила о переходе Деста из «Аякса».