«Барселона» в меньшинстве обыграла «Сельту» в матче Примеры

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В матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» одержала выездную победу над «Сельтой».
«Барселона» в меньшинстве обыграла «Сельту» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Забитые мячи на счету Ансу Фати, Серхи Роберто, а также игрока «Сельты» Лукаса Оласы, поразившего собственные ворота.

С 42-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле.

«Сельта» потерпела первое поражение в новом сезоне и имеет пять очков после четырёх туров. «Барселона» выиграла оба стартовых матча Примеры.

Ранее «Барселона» объявила о переходе Деста из «Аякса».

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