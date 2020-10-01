«Барселона» объявила о переходе Деста из «Аякса»

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о трансфере американского защитника Сержиньо Деста из амстердамского «Аякса».

Как сообщает пресс-служба «Барселоны» соглашение с 19-летним американцем рассчитано до лета 2025 года.

Отмечается, что сумма отступных по контракту составляет €400 млн.

Дест является воспитанником «Аякса» и играет за основной состав с 2019 года. В его активе два гола и шесть голевых передач в 28 матчах. Он также является игроком сборной США, за которую уже провёл три встречи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» объявил о переходе Диаша из «Бенфики».