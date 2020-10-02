В АФК оценили усилия Катара по организации доигровки азиатской ЛЧ

Заместитель директора департамента соревнований Азиатской конфедерации футбола Авазбек Бердикулов поблагодарил Катар и местную федерацию футбола за инициативу по проведению матчей Западной зоны азиатской Лиги чемпионов.

«Катар показал, что возвращение международного футбола возможно даже в таких непростых условиях. Отборочные матчи ЧМ-2022 вскоре возобновятся, и теперь мы ещё более уверены, что их можно проводить безопасно. Опыт проведения Лиги чемпионов в Катаре убеждает нас в этом», — цитирует Бердикулова пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Игры Западной зоны азиатской Лиги чемпионов возобновились в Катаре 14 сентября. Команды из Ирака, Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Узбекистана разыграли путёвку в финал с победителем Восточной зоны АФК. Финальный матч Западной зоны состоится 3 октября в Дохе, в нём сыграют саудовский «Ан-Наср» и иранский «Персиполис». Финал всего турнира состоится 19 декабря.

Три арены чемпионата мира FIFA 2022 в Катаре были задействованы при проведении матчей Западной зоны Лиги чемпионов АФК: «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа». Четвёртой ареной турнира стал стадион «Джассим бин Хамад».

Ранее в Катаре рассказали об организации доигровки азиатской Лиги чемпионов.