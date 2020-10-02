«Автомобилист» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
У хозяев забрасывали Семён Кошелев и Юхо Ламмико. У «Металлурга» отличились Алексей Василевский, Питер Холланд и Вячеслав Литовченко.
«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург» располагается на шестой строчке.
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