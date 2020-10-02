Источник: «Спартак» проявляет интерес к футболисту «Мидтьюлланда» Эвандеру

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику датского «Мидтьюлланда» Эвандеру.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейксо. По информации источника, стороны уже провели переговоры, однако датский клуб не намерен продавать бразильца.

В сезоне-2020/21 Эвандер сыграл три матча за «Мидтьюлланд». В прошлом сезоне он забил восемь мячей и сделал девять голевых передач в 30 играх датского чемпионата. В этом сезоне «Мидтьюлланд» сыграет в Лиге чемпионов впервые в истории.

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