Нурмагомедов: пройдут годы — и люди будут изучать мои поединки

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно своей карьеры.

«Я с 15 лет надеваю перчатки. Конечно, бить умею: и руками, и ногами, и коленями. И защищаться тоже умею, вы никогда не видели на мне крови. Я думаю, что, когда пройдут годы, люди будут изучать мои поединки и смотреть, как можно было за 28 боёв не пропустить ни одного значимого удара», — приводит слова Нурмагомедова MMAFightingonSBN.

Российский чемпион одержал 28 побед в 28 поединках на профессиональном уровне.

Ранее Гэтжи заявил, что Нурмагомедов может быть нокаутирован в бою на UFC 254.