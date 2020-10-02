Гэтжи: Нурмагомедов — глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым.

«Это самый большой бой в моей жизни, без сомнений. Я не позволю внешним факторам повлиять на мой настрой или подготовку. Я уверен в себе, эта уверенность растёт с каждым днём. Буду готов к бою как никогда. Моя уверенность — это самый большой фактор, который в сочетании с мощью и тренерскими заготовками составляет опасную комбинацию. Ещё один фактор — тяжёлая работа, наличие навыков и немного удачи. Любой из нас может отправиться спать. Хабиб — глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать. Это делает меня наиболее опасным соперником для него. Он ещё не встречался с такими, как я», — цитирует Гэтжи MMAFightingonSBN.

Бой американца с российским чемпионом состоится 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов заявил, что его бойцовский интеллект куда выше, чем у Гэтжи.