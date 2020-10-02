Нурмагомедов: мой бойцовский интеллект куда выше, чем у Гэтжи

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что превосходит в бойцовском интеллекте американца Джастина Гэтжи, с которым встретится в следующем бою.
Нурмагомедов: мой бойцовский интеллект куда выше, чем у Гэтжи
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«Я не думаю, что это будет шахматная партия. Считаю, что мой бойцовский интеллект куда выше, чем у Джастина Гэтжи. Он просто крепкий парень, который любит подраться. Он настоящий воин. Однако если мы говорим о бойцовском интеллекте, то мой IQ намного выше, чем его. У Джастина очень хороший тренер. Это моё мнение. У него просто великолепный наставник. Если вы смотрели его бой с Тони Фергюсоном, то наверняка видели, как его тренер помогал ему в углу. Он даёт ему очень хорошие советы», — сказал Нурмагомедов во время онлайн-конференции.

Бой россиянина с американцем состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не отказывался от участия в шоу с Макгрегором.

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