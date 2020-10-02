Медведев — о словах спортивного директора «Лацио»: «Зенит» пугают, а нам не страшно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что петербургской команде будут противостоять сильные клубы в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Сложная группа, не менее сложная, чем в прошлом году. В каждом матче надо будет сражаться и отдавать всё, что есть. Ждём календаря и начинаем готовиться», — цитирует Медведева Sport24.

Он отметил, что «Зенит» уже обозначил ранее цель на групповой этап и теперь необходимо выигрывать в каждом матче.

«Спортивный директор «Лацио» сказал, что у нас трудности на трансферном рынке, они должны нас обыгрывать? Играют же не на страницах интернета, а на поле. Нас пугают, а нам не страшно», — добавил Медведев.

В группе с «Зенитом» и «Лацио» также сыграют «Брюгге» и «Боруссия» из Дортмунда.

Ранее вратарь «Брюгге» заявил, что в России холод и снег могут стать преимуществом для «Зенита».