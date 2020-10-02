Футболист «Спартака» Крал рассказал, за что ему в последний раз было стыдно

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал, после какого матча прошлого сезона ему было стыдно.

«За что мне в последний раз было стыдно? За игру в матче с «Тамбовом» в 26-м туре, мы проиграли дома 2:3. Ещё несколько дней после игры я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в тот момент находились не в самой простой ситуации, но то поражение оставило плохой осадок», — приводит слова Крала «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В нынешнем сезоне красно-белые находятся на второй позиции после девяти туров, набрав 20 очков.

Ранее Понсе заявил, что «Спартак» вынес уроки из прошлых матчей с «Зенитом» и постарается взять три очка.